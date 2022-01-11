Москва, , 15:11 — REGNUM Страны ЕС не смогут резко и полностью переключиться с российского природного газа на американский СПГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы агентства «Блумберг», согласно которым СПГ из США постепенно вытесняет в Европе российское голубое топливо.

Танкер СПГ Wargaming.net

«Некоторое падение стоимости природного газа в ЕС не стоит рассматривать как долгосрочную тенденцию, — сказал Каленов. — С точки зрения логистики американский СПГ значительно проигрывает российскому газу, поэтому вряд ли Европа резко сможет переключиться на него. Пока вектор поставок СПГ преимущественно сосредоточен на азиатском рынке, однако в условиях дефицита топлива в хранилищах и суровой зимы в Европе также есть к нему интерес, но он имеет скорее вынужденный характер. По различным оценкам, январь 2022 года может стать рекордным по объемам поставок американского газа в Европу».

Тем не менее, как полагает Каленов, с приходом весны ситуация должна стабилизироваться, и поставки российского газа вернутся в привычное русло.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что США не смогут вытеснить российский природный газ с европейского рынка.