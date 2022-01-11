Бишкек, 11 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров объявил выговор руководителю администрации Сокулукского района Курбанбека Айтибаева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства сегодня, 11 января.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Также глава правительства освободил от занимаемой должности его заместителя — Самагана Мурcалиева.

Причины дисциплинарного взыскания и увольнения в правительстве не озвучивают.

Как отмечают местные СМИ, поводом для наказания чиновников могла стать критика со стороны общественности в связи с торжественным открытием школьного туалета, построенного в селе Томонку за почти 2 млн сомов (1,75 млн рублей).