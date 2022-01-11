Ярославль, 11 января 2022, 15:10 — REGNUM В Ярославле на ряде маршрутов увеличен выпуск автобусов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Всего на улицах города появится ещё 19 машин, всего в городе работает 537 автобусов .
В праздники перевозчики работали над восстановлением материально-технической базы и подготовкой подвижного состава и водителей. В основном этим занималась Первая пассажирская компания.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле ещё один маршрут отдадут перевозчику из Санкт-Петербурга