Ярославль, 11 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ярославле на ряде маршрутов увеличен выпуск автобусов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Автобус в Ярославле

Всего на улицах города появится ещё 19 машин, всего в городе работает 537 автобусов .

Добавлены автобусы на маршрутах №4 «Улица Ярославская» — «Ярославль-Главный», №7 «Улица Гудованцева» — «15-й микрорайон», №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» — «15-й микрорайон», №42 «15-й микрорайон» — «Поселок Куйбышева», №53 «ПАТП-1» — «Улица Сахарова», — рассказали детали в пресс-службе ярославского правительства.

В праздники перевозчики работали над восстановлением материально-технической базы и подготовкой подвижного состава и водителей. В основном этим занималась Первая пассажирская компания.