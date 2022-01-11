Брянск, , 15:12 — REGNUM Выставка «Иллюзия лиц» откроется 12 января в Брянске. Белорусский художник Вадис Красовский представит портреты из монет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Монеты Vovka

На выставке по девизом «Взгляните на деньги иначе» посетители увидят образы выдающихся деятелей прошлого — президентом, королей, художников, а также звёзд современной сцены. Жанр, в котором работает автор, Вадис Красовский называет — facemoney illusion. Материалом для работ служат исключительно монеты времён Советского Союза, обработанные от коррозии и покрытые защитным слоем вручную.

Портреты можно будет увидеть до 13 марта.