Бухарест, , 15:04 — REGNUM Румынские пограничники задержали четверых граждан Болгарии, въехавших в Румынию по поддельным сертификатам о вакцинации от COVID-19. Об этом 11 января сообщило бухарестское издание Romania Libera.

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Согласно официальной информации, задержание было проведено в районе КПП «Джурджу» на болгарско-румынской границе. Ведется следствие. Если вина задержанных лиц будет полностью доказана, они будут высланы в Болгарию и лишены права въезда в Румынию на год.

Ранее болгарские пограничники задержали пятерых граждан Румынии, также предъявивших поддельные справки о вакцинации. С начала введения жестких карантинных проверок на болгарско-румынской границе на соответствующих контрольно-пропускных пунктах были выявлены до 300 подложных «зеленых сертификатов».