Москва, 11 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Концепция гендерного разнообразия могла повлиять на поведение польского политика, евродепутата Радослава Сикорского. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 11 января в своём телеграм-канале, комментируя его резкое высказывание в адрес РФ.

МИД РФ Мария Захарова

Захарова напомнила, что Россия — женского рода. Сикорский, как сообщало ИА REGNUM, в своём микроблоге пригрозил, что Москва «получит по яйцам».

«Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — предположила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО превратилось в организацию по освоению территории, ставшей бесхозной после исчезновения Организации Варшавского договора и распада СССР. Сикорский написал, что для этих стран Россия была не отцом, а скорее «серийным насильником».

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