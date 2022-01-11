Казань, , 15:02 — REGNUM В Татарии за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли более 2,2 тыс. человек. Об этом 11 января сообщает минздрав РТ.

Вакцина Business.ua

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По состоянию на 11 января в республике с начала прививочной кампании против COVID-19 вакцинированы 2 млн 298 тыс. 642 человека, из них иммунизацию за минувшие сутки прошел 2291 житель. Второй компонент вакцины получили 1 млн 863 тыс. 587 человек.

Жителям республики напоминают, что сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации. Расположены они в учреждениях культуры, торговых центрах, кредитных организациях и других местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 4 735 590 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции.

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