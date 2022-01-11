Уфа, 11 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Государственную субсидию на развитие школьного туризма получит Башкирия. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Detstvo-life.kaluga.socinfo.ru На фестивале семейного туризма

В 2022 году в России намерены запустить новая программу, направленную на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей и постановление о правилах их предоставления субъектам РФ. Эту субсидию получат 18 регионов России, включая Башкирию.

Сообщается, что Федеральное агентство по туризму предоставит Башкирии субсидию на развитие школьного туризма для софинансирования расходов.

«Детский туризм несет в себе социокультурную значимость, отражаясь на развитии будущих поколений. Важно способствовать формированию здорового образа жизни населения, и особенно детей. В то же время этот вид туризма в настоящее время выступает одним из самых устойчивых сегментов туристического рынка в России», — приводит пресс-служба слова и.о. председателя государственного комитата Башкирии по туризму Рината Фаткуллина.

Сейчас госкомитет Башкирии по туризму согласовывается с заинтересованными министерствами и ведомствами региона административный регламент по предоставлению государственной услуги. Позже для школьников будут разработаны туристические пакеты: поездки по республике с экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях.

Согласно информации сайта правительства России, в дальнейшем перечень будет расширяться, а до 2024 года на эти цели запланировано 3,5 миллиарда рублей.