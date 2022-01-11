Москва, , 15:00 — REGNUM Cтоль существенное сокращение долb доллара США в международных резервах России главным образом произошло из-за возникшей напряженности в геополитических отношениях между Россией и США в 2021 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для России это слишком большое снижение активов, так как все же она имеет определенную зависимость от американской валюты.

Все нефтегазовые договоры и денежные расчеты заключаются в долларах, а эта отрасль является очень важной составляющей российской экономики.

Однако рекордная инфляция в США делает данную ребалансировку Банка России в международных резервах страны весьма обоснованной. Стремительные темпы повышения инфляция были вызваны монетарным стимулированием ФРС США.

Это было сделано для того, чтобы избежать глобального мирового экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как следствие, денежная масса увеличилась и ускорилось её обесценивание.

Несмотря на то, что высокая инфляция коснулась всей мировой экономики, фунт и евро смогли лучше держать оборону и продемонстрировали повышенную надежность, нежели американский доллар.

Именно поэтому перераспределение средств Центробанка РФ из доллара США в данные активы, конечно, обоснованное.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России за 2021 год снизил долю доллара США в международных резервах страны, следует из обзора регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Она значительно сократилась с 22,2% до 16,4%.

Читайте также: Россия значительно сократила долю доллара в международных резервах