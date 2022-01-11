Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM Американская актриса Бетти Уайт скончалась от инсульта. Об этом 11 января пишет TMZ.

Бетти Уайт Скриншот видео на YouTube

По данным СМИ, 99-летняя актриса перенесла инсульт за шесть дней до своей смерти. После приступа она была подвижна и ясно мыслила. Уайт «мирно» скончалась во сне в собственном доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бетти Уайт умерла 31 декабря 2021 года. Чуть менее, чем через три недели ей бы исполнилось 100 лет.

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