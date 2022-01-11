Сеул, , 15:00 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил южнокорейского актера О Ён Су, сыгравшего роль дедушки О Иль Нама в сериале «Игра в кальмара», с получением награды кинопремии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале. Об этом южнокорейский лидер написал в социальной сети Twitter.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместе со всей страной поздравляю актера О Ён Су с получением награды за лучшую мужскую роль второго плана. Он смог произвести сильное впечатление на мировом уровне, перейдя границы Южной Кореи. Выражаю искреннее уважение и благодарность актеру», — написал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 77-летний актер О Ён Су стал первым гражданином Южной Кореи, получившим награду «Золотого глобуса» в актерской номинации.

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