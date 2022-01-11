Донецк, , 15:00 — REGNUM Село Новоласпа, находящееся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), обстреляли силовики Украины. Об этом 11 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Новоласпа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинская сторона обстреляла указанный населенный пункт из гранатометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января город Горловка в Донбассе подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков.