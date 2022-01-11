Тарту, Эстония, , 14:58 — REGNUM Восстановление исторического Каменного моста через реку Эмайыги в центре второго по значимости и населению города Эстонии Тарту отложено на неопределенное время. Об этом сообщила радиостанция Vikkerradio со ссылкой на городскую мэрию.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Городу не хватает средств для полной реконструкции. Вместо 8 млн евро выделены 300 000 евро на дальнейшие исследования. Мэрия надеется получить поддержку в вопросе финансирования со стороны правительства.

В XVIII веке на краю Ратушной площади Тарту был построен первый в Прибалтике каменный мост с двумя триумфальными арками и подъемной средней частью. Он был построен в честь российской императрицы Екатерины II. Каменный мост был открыт для движения в 1784 году.

Мост был разрушен во время Второй мировой войны. На месте исторического моста в годы СССР построен Арочный мост, который превратился в один из символов города. Согласно техническим оценкам, он может простоять еще 100 лет.