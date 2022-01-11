Тарту, Эстония, 11 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Восстановление исторического Каменного моста через реку Эмайыги в центре второго по значимости и населению города Эстонии Тарту отложено на неопределенное время. Об этом сообщила радиостанция Vikkerradio со ссылкой на городскую мэрию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Городу не хватает средств для полной реконструкции. Вместо 8 млн евро выделены 300 000 евро на дальнейшие исследования. Мэрия надеется получить поддержку в вопросе финансирования со стороны правительства.

В XVIII веке на краю Ратушной площади Тарту был построен первый в Прибалтике каменный мост с двумя триумфальными арками и подъемной средней частью. Он был построен в честь российской императрицы Екатерины II. Каменный мост был открыт для движения в 1784 году.

Мост был разрушен во время Второй мировой войны. На месте исторического моста в годы СССР построен Арочный мост, который превратился в один из символов города. Согласно техническим оценкам, он может простоять еще 100 лет.