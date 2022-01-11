Женева, Швейцария, 11 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В течение ближайших 6−8 недель свыше половины населения Европы заразится штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявил на пресс-конференции глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Как указал представитель ВОЗ, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии уже сообщили о выявленных случаях заражения новой разновидностью SARS-CoV-2.

При этом Клюге отметил, что штамм «Омикрон» быстро становится доминирующей разновидностью вируса в Западной Европе и в данный момент размножается на Балканах.

«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «Омикроном» в ближайшие 6−8 недель», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее заместитель главы центра имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов заявил, что летальность у нового штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже, чем у предыдущих разновидностей SARS-CoV-2.