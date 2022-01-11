Казань, , 15:13 — REGNUM В Татарии в новогодние праздники работали более 300 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха. Посетили республику свыше 140 тыс. туристов. Пик наплыва гостей пришелся на первые числа января, итоги проведения культурно-массовых мероприятий подвела 11 января заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшей популярностью традиционно пользовались зимняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского района, а также Раифский монастырь в Зеленодольском районе. В период с 31 декабря по 2 января загрузка отелей в Татарии составила 79%, со 2 по 9 января — 90%. При этом отмечается, что иностранных гостей в республике не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, услугами международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года воспользовались 105 210 пассажиров.

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