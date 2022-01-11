Триполи, 11 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Посол США в Триполи Ричард Нурланд провёл переговоры с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Аль-Машри. Об этом 11 января сообщает FawaselMedia.

Эмблема Палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, в ходе переговоров была затронута тема президентских выборов в Ливии, которые должны были пройти в стране 26 декабря 2021 года. Нурланд выразил полную поддержку Белым домом усилий ливийских властей по скорейшему проведению выборов и пообещал предоставить любую необходимую помощь для организации прозрачного и справедливого голосования.

«Мы подтверждаем поддержку Соединенными Штатами любого процесса, который даст ливийцам сильное, единое, законно избранное и суверенное правительство», — заявил Нурланд.

В свою очередь, Халед аль-Машри заверил посла США в том, что ливийское правительство будет работать над проведением президентских выборов в предельно доступные сроки.