Мурманск, , 14:50 — REGNUM За последние сутки коронавирус выявили у 103 жителей Мурманской области, 63 из них — жители региональной столицы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным штаба, на лечении с инфекцией остаются 14 133 человека. Список выздоровевших за сутки пополнили 250 человек.

Число летальных исходов от ковида выросло в регионе до 2822 — накануне, 10 января, жертвами инфекции стали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, врача из Мурманской области подозревают в организации фиктивной вакцинации от ковида.