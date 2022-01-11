Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Вопросы организации работы в приграничных районах России по части обеспечения безопасности и проблем инфраструктуры 11 января обсудил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщил сайт Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня с вами обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, и проблемы инфраструктуры. Но начнём с социально-экономической сферы», — заявил Путин.

По вопросам социально-экономической сферы на совещании выступил помощник президента Максим Орешкин.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.