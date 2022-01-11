Ульяновск, , 14:49 — REGNUM В Ульяновске планируют нарастить темпы вакцинации, которые резко упали в новогодние праздники. В том числе «скоро с согласия родителей» начнут прививать и подростков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 11 января на штабе по развитию Ульяновска вице-мэр Инна Митрофанова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, заболеваемость в регионе спала. С одной стороны, уменьшилось количество тестирований в связи с сокращением обращений в больницы. С другой стороны, на снижение количества случаев заражения сказалось соблюдение ограничительных мер, «разобщённость людей», отдых «малыми группами» на открытом воздухе и празднование «в основном дома в кругу семьи».

«В Ульяновской области ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией остаётся стабильной», — сказала Ирина Митрофанова.

По её словам, ежедневно в регионе в новогодние каникулы выявляли менее 90 случаев заражения коронавирусом.

Особое внимание заместитель главы Ульяновска обратила на вакцинацию, отметив, что официально коллективный иммунитет составляет 69,2%, а неофициально, «по нашим подсчётам» (то есть с учётом переболевших ковидом), — 74%.

«Сейчас стоит задача повысить темпы вакцинации, количество вакцины достаточно. У многих наступил период ревакцинации», — заявила Ирина Митрофанова, отметив, что в новогодние праздники ежедневно проходили вакцинацию не более 150 человек.

Вице-мэр также обратила внимание на рост заболеваемости среди детей в отдельных регионах России, пояснив, что у них «уровень иммунитета от коронавируса становится низким». Она напомнила о разработке центром Гамалеи вакцины для подростков от 12 до 17 лет:

«Поэтому скоро с согласия родителей начнут прививаться и дети школьного возраста».

Митрофанова также добавила, что назальный вариант «Спутника» «будет доступен жителям через 3 — 4 месяца, и эта вакцинация тоже будет являться надёжной защитой от коронавируса».