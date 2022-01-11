Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Неизвестный человек купил дом, в котором снимали фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом 11 января пишет TMZ.

Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов». реж Сэмюэль Байер. 2010. США Фредди Крюгер

По данным СМИ, недвижимость обошлась покупателю в $2,98 млн. При этом в начале октября 2021 года дом продавался за $3,25 млн.

Добавим, что новый владелец дома решил отказаться от покупки кровати, на которой, по сюжету фильма, была убита одна из героинь. Вместе с предметом мебели цена на недвижимость увеличилась бы на несколько сотен тысяч долларов.