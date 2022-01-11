Берлин, 11 января 2022, 14:49 — REGNUM Еврокомиссии стоит включать газ и атомную энергетику в список зеленых источников энергии, заявил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам окружающей среды Штеффи Лемке заявил, что правительство ФРГ будет однозначно выступать против предложения Еврокомиссии классифицировать ядерную энергетику как устойчивую отрасль для финансирования.
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