Берлин, 11 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Еврокомиссии стоит включать газ и атомную энергетику в список зеленых источников энергии, заявил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

World-off-technologies.blogspot.ru Атомная энергетика

«Нет. В случае с газом и атомной энергетикой это не требовалось», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам окружающей среды Штеффи Лемке заявил, что правительство ФРГ будет однозначно выступать против предложения Еврокомиссии классифицировать ядерную энергетику как устойчивую отрасль для финансирования.

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