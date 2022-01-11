Оренбург, , 14:53 — REGNUM Крупнейший вуз Оренбургской области — Оренбургский государственный университет — предложил два варианта сдачи зимней сессии студентам из Казахстана. Информация об этом опубликована на официальной странице вуза в соцсети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«ОГУ с пониманием относится к студентам, которые не могут вернуться из Казахстана в Россию из-за ЧС в республике. Принято решение о прохождении такими обучающимися экзаменационной сессии в дистанционном формате или переносе для них сроков сдачи зачетов и экзаменов», — заявили в университете.

Казахстанским студентам необходимо написать заявление, выбрав вариант сдачи сессии, и подать его в электронном виде в деканат своего факультета.

Напомним, в январе в Казахстане прошли акции протеста против высоких цен на газ. Протест перетек в массовые беспорядки. МВД Республики задержало около 10 тысяч человек за мародерство, нападения на людей, участие в терактах и другие правонарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане задержано около 10 тыс. участников массовых беспорядков