Кострома, 11 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Смертность в Костромской и Ярославской областях по итогам 2021 года опередила рождаемость в 2,5 и 2,4 раза. Об этом со ссылкой на данные ЗАГС регионов сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 2021 год

За этот период в Костромской области появилось на свет 4 тысячи 950 младенцев и умерло 12 тысяч 616 человек. В Ярославском регионе родилось 10 тысяч 324 детей и скончались 25 тысяч 88 горожан.

Самыми неблагополучными месяцами были январь, сентябрь, октябрь и ноябрь. Максимальное значение было зафиксировано в ноябре. Тогда смертность «обогнала» рождаемость в Костромской области в 3,5 раза, в Ярославской — в 3,4 раза. В 2020 году показатели были менее критичны. Превышение смертности над рождаемостью составляло 1,9 и 2 раза соответственно.