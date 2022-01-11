Брянск, , 15:00 — REGNUM Три школы Брянска вошли в федеральную программу капитального ремонта образовательных учреждений в 2022 году. На эти цели потратят около 200 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе администрации города.

В школе vettie vette

Масштабные обновления ждут школы №№ 2, 5 и 60. В зданиях не только отремонтируют конструкции и инженерные сети, но и проведут модернизацию и обновление учебной базы. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов уже подготовлена и прошла государственную экспертизу.

Из областного и городского бюджетов на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в 2021 году выделено 258,7 млн рублей.