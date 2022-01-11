Лондон, 11 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. Об этом 11 января сообщает «РБ Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Отмечается, что стороны пока не начинали переговоров по трансферу. На сегодняшний день речь идёт о консультациях.

Напомним, 25-летний футболист играет за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.