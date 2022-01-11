Киев, 11 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Крупнейшая на Украине газодобывающая компания «Укргаздобыча» снизила добычу на 3,97% по итогам 2021 года. Об этом сообщает 11 января пресс-служба предприятия.

Gazprom.ru Добыча газа

За минувший год, уточнили в компании, добыто 13,67 млрд кубометров природного газа. Из них 12,93 млрд кубометров передано на нужды потребителей.

«По сравнению с 2020 годом снижение добычи составляет 3,97%, или 0,56 млрд куб. м», — говорится в сообщении.

В течение года для стабилизации производственных показателей на предприятии пробурили и подключили к наземной инфраструктуре 50 скважин. Более 240 скважин капитально отремонтированы, операций по гидроразрыву пласта проведено 105, а операций по бурению боковых стволов — 11.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об исчерпании до 80% крупнейших украинских месторождений природного газа.

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