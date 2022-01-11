Мурманск, , 14:43 — REGNUM В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении психиатра-нарколога, который, по данным следствия, за взятки вносил фиктивные данные в федеральный регистр прошедших ковид-вакцинацию.

Непорядочный врач Unise.ru

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, врач также оформлял фиктивные медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, без фактического проведения указанных медицинских осмотров. Всего подозреваемым получено более 60 000 рублей в качестве незаконного вознаграждения.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе проведенных обысков изъята, в том числе медицинская документация, имеющая доказательственное значение по уголовному делу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Мурманской области официально в списке вакцинированных от ковида числятся 342 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми расследуют дело о массовой подделке тестов на ковид.