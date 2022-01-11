Бейрут, 11 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ливане зафиксировано рекордное падение национальной валюты. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

Karan Jain Здание Банка Ливана

Так, на торгах во вторник, 11 января, курс валюты опустился ниже 33 000 ливанских лир за 1$. Позднее, курс опустился ниже 33 300 лир за 1$, а на на чёрном рынке — до 33 500 лир за доллар и продолжает падать.

Падение валюты вызвано слухами о грядущем топливном кризисе, из-за чего на всех автозаправках Ливана выстроились многокилометровые очереди из-за автомобилей.

По данным местных источников, обвал валюты привёл к резкому подорожанию товаров первой необходимости.