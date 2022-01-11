Тамбов, , 14:40 — REGNUM В Тамбовской области 11 января подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 23 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 74 пациента, в том числе 124 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1790 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.