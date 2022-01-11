Кейптаун, , 14:40 — REGNUM Обвинение в терроризме предъявила 11 января подозреваемому в поджоге парламента ЮАР 49-летнему Зандиле Мафе прокуратура страны. Об этом 11 января сообщает телеканал eNCA.

Пожар hansbenn

Отмечается, что новое обвинение подозреваемому, которое было предъявлено в ходе судебного слушания в Кейптауне, является уже шестым по счету.

При этом в ходе первого заседания суда, которое состоялась января, Мафе были предъявлены обвинения в двух поджогах, владении взрывными устройствами, разрушении объектов инфраструктуры. Сам подсудимый не признает себя виновным.

Отметим, пожар в суде парламенте ЮАР в Кейптауне произошел утром 2 января и Зандил Мафе был задержан в нем в этот же день. Как считает следствие, подозреваемый проник туда ночью через окно.