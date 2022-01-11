Саратов, 11 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В период новогодних праздников в Саратовской области отдохнули 121 489 туристов. Годом ранее регион посетили на 4% меньше гостей, или 116 433 человека, сообщает комитет по туризму Саратовской области.

Saratovmer.ru Новогодний Саратов

В праздничные дни работали более 800 объектов структуры туризма: турбазы, санатории, гостиницы, агентства, горнолыжные комплексы, охотхозяйства и объекты рыбалки, конные клубы и объекты сельского туризма. Свыше 63,5 тыс. гостей Саратовской области побывали на горнолыжных объектах. Самыми посещаемыми стали город Саратов, Хвалынский, Энгельсский, Балаковский и Вольский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию представлял окружные инициативы Приволжского федерального округа. Так, инициатива «Волжское путешествие» включает туристические проекты семи регионов ПФО, которые формируют единый речной туристический маршрут.

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