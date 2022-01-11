Владимир, 11 января 2022, 14:38 — REGNUM Во Владимирской области 11 января подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»
Всего в области был зарегистрирован 83 тыс. 231 носитель вируса.
После выздоровления были выписаны 74 тыс. 772 пациента, в том числе 372 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 2974 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.