Москва, 11 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Процесс дедолларизация в российской экономике идёт не один год, и российские власти не раз заявляли о постепенном и последовательном отказе от американской валюты. И на это есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Brett Hondow Доллары

«Во-первых, покупка и хранение долларов — это косвенные инвестиции в экономику США. Зачем финансировать своего геополитического конкурента, фактически ведущего с тобой экономическую войну?

Во-вторых, это геополитические риски с угрозами санкций. США нередко применяли практику давления и манипуляций на руководства стран угрозами заморозки государственных активов под любыми предлогами.

Конечно, в свете санкций активы ЦБ РФ вряд ли будут заморожены (хотя такой шанс имеется), а вот активы Минфина вполне. Вследствие этого российскому правительству будет сложно проводить международные расчеты в долларах или выходить из долларовых активов.

Зная сложные отношения США и России, постоянные политические разногласия и санкции, лучше заранее перестраховаться и свести к минимуму такие риски. И правительство РФ с этим успешно справляется.

В-третьих, Россия совместно с другими странами давно работает над снижением доли доллара в международных расчетах. С некоторыми своими партнёрами взаиморасчёты уже фактически ведутся в национальных валютах.

Кроме того, Россия постепенно переключается на альтернативные рынки капитала, например, европейский и азиатский, а внешний долг сильно сократился. То есть потребность в большом количестве долларов в резервах практически не нужна, и снижение его доли вполне закономерно.

В-четвертых, сильно растущий госдолга США в последнее время приводит к снижению доверия к доллару как к резервной валюте, а также к самой экономике США.

США постоянно производит повышение потолка своего государственного долга, что негативно сказывается на уровне инфляции в стране. Например, на данный момент инфляция в США растет рекордными темпами, каких в истории не было.

В ноябре 2021 года инфляция в США показала самый большой рост в 6,8% за 12 месяцев, что стало самым высоким показателем за последние почти 40 лет с 1982 года.

В связи с этим отношение к доллару, как и к самим США, постоянно меняется из-за разного рода политических и экономических предпосылок. И самое главное, что появляется новый конкурент экономики США — это Китай, а также его валюта.

Конечно, Америка еще долго будет влиять на экономики мира, но уже сейчас мы наблюдаем ослабление монополии однополярного мира.

Такие изменения отразятся на курсе рубля положительно. Конечно, больших изменений курса национальной валюты и экономики страны не произойдет, а вот независимость от американской валюты увеличится.

Учитывая всё выше сказанное, именно поэтому Россия снижает долю доллара в своих международных резервах и объем вложений в государственные бумаги США, при этом активно наращивая долю евро, английского фунта, юаня, золота и других валют.

К сожалению, полностью уйти от расчётов в американской валюте на данный момент не представляется возможным, но процесс дедолларизации будет продолжаться и дальше насколько возможно, и такое происходит не только в России, но и во многих других странах мира.

Хотя Россия никогда не входила в число крупнейших держателей американского долга, тенденция сокращения зависимости от доллара и вложений в государственные ценные бумаги США говорит о правильной политике руководства России для создания сильной и независимой экономики России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года доля доллара в международных резервах страны значительно сократилась — с 22,2% до 16,4% или $96 млрд, а доля евро, юаня, фунта стерлингов и других иностранных валют увеличилась.

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