Под Челябинском выясняют обстоятельства травмирования двухмесячной девочки
Копейск, Челябинская область, 11 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области проводят проверку по факту травмирования двухмесячной девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Сотрудник СКР
Поводом стала информация в соцсетях. Из неё следует, что девочка поступила в больницу с множественными телесными повреждениями.
Ход проверки взял на свой контроль глава следственного правления региона Пётр Решетников. Выясняются обстоятельства произошедшего.