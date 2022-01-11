Копейск, Челябинская область, 11 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области проводят проверку по факту травмирования двухмесячной девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Поводом стала информация в соцсетях. Из неё следует, что девочка поступила в больницу с множественными телесными повреждениями.

Ход проверки взял на свой контроль глава следственного правления региона Пётр Решетников. Выясняются обстоятельства произошедшего.