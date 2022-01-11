Варшава, , 14:32 — REGNUM Вице-премьер-министр и министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире Radio Jedynka заявил, что Польша не может принять климатический пакет Евросоюза Fit for 55, и «в целом в Варшаве растет недовольство климатической политикой ЕС».

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Климатический пакет ЕС Fit for 55 направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом.

«Бумага все стерпит, но реальная жизнь и возможности это другое дело. Цели, представленные Еврокомиссией в этой программе, для нас неприемлемы», — заявил чиновник.

По его словам, реализация климатических целей ЕС в течение ближайших 8 лет обошлась бы Польше в 2,4 трлн злотых.

«Уже сегодня реализация климатической политики ЕС вызывает в Польше огромные проблемы, в частности, стимулирует стремительный рост цен на электроэнергию в результате действия европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Не говоря уже о том, что нас ждет, если мы начнет реализовывать следующие климатические программы», — заключил Сасин.