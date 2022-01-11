Краснодар, , 14:32 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 11−14 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Снегопад 40.mchs.gov.ru

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По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 11 на 12 января, а также до утра 14 января местами на территории края прогнозируются сильные дожди и мокрый снег, обильные снегопады, не исключено налипание. Мокрого снега на провода, гололед. Порывы ветра прогнозируются до 15−20 м/с.

Сильный снег, снижение видимости до 300−1000 метров и резкое похолодание прогнозируется в горах и на горных перевалах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин в Сочи. Также штормовое предупреждение объявлено в Крыму — там прогнозируются снегопады и морозы.