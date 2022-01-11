Красноярск, , 14:31 — REGNUM В 2022 году Красноярский край должен получить первый транш средств, необходимых для строительства метрополитена в Красноярске. Об этом на заседании 10 января сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства края Юрий Лапшин.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 10 января Лапшин представил губернатору Александру Уссу основные направления работы в 2022 году.

Что касается красноярской подземки, ключевой текущей задачей власти назвали получение положительного заключения госэкспертизы. Это позволит приступить к подготовительным работам, переносу сетей и освобождению участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок.

Сумма первого транша не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, но неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство было законсервировано. В настоящее время получено положительное заключение на этап инженерного изыскания. По словам Усса, красноярское метро будет беспилотным.