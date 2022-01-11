Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Метрополитеном Санкт-Петербурга в период с 31 декабря 2021 года по 9 января воспользовались более 9 млн человек. Об этом 11 января сообщили в городском комитете по транспорту. Петербургский метрополитен стал самым популярным видом городского общественного транспорта в период новогодних каникул.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Второе место заняли автобусы, их услугами воспользовались почти 4 млн человек. При этом самым востребованным оказался маршрут № 39, который связывает станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково».

Далее идут трамваи и троллейбусы. Электротранспорт в дни каникул перевёз 3,7 млн пассажиров. Традиционно самыми популярными трамвайными маршрутами стали № 100, № 55 и № 60. Общее число пассажиров этих маршрутов составило более 590 тыс. человек.

В аэропорту «Пулково» зафиксировали 500 тыс. пассажиров, которые решили отправиться на каникулах в другие города или наоборот посетить Петербург. Больше людей, 860 тыс., отправились в этот период в пригороды Санкт-Петербурга и Ленинградскую область на электричках.

В комитете по транспорту отметили, что за период новогодних каникул сбоев в работе обнаружено не было. Городской транспорт работал по графику выходного дня.