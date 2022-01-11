Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Джейми Линн Спирс, сестра певицы Бритни Спирс, даст первое телеинтервью для шоу Good Morning America («Доброе утро, Америка»). Пользователи соцсети Twitter активно обсуждают эту новость 11 января.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Комментаторы негативно высказались относительно желания Джейми Линн Спирс выступить на телепередаче. Поклонники певицы считают, что её сестра причастна к 13-летней опеке над ней, а также назвали Джейми Линн «захватчиком денег» артистки.

«Почему она солгала о том, что живёт на деньги сестры?» — спрашивает Michelle Sassy Mess.

«Эта женщина нажилась на том, что хранила молчание о торговле сестрой. Признала дом Бритни своим, использовала её деньги для оплаты авиабилетов и многого другого», — пишет JusticeForBritney.

«Джейми Линн — ужасный человек, который не заступился за свою сестру, когда та нуждалась в ней больше всего, и фактически пошел против желания Бритни и попытался заставить её замолчать, сказав: «Бритни не хочет, чтобы люди знали о её личных делах», когда Бритни на самом деле этого хотела», — считает MonaLisaney81.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд освободил Бритни Спирс из-под 13-летней опеки её собственного отца. После этого певица обвинила семью в том, что она способствовала опекунству ради выгоды.

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