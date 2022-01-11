Вашингтон, 11 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Джейми Линн Спирс, сестра певицы Бритни Спирс, даст первое телеинтервью для шоу Good Morning America («Доброе утро, Америка»). Пользователи соцсети Twitter активно обсуждают эту новость 11 января.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Комментаторы негативно высказались относительно желания Джейми Линн Спирс выступить на телепередаче. Поклонники певицы считают, что её сестра причастна к 13-летней опеке над ней, а также назвали Джейми Линн «захватчиком денег» артистки.

«Почему она солгала о том, что живёт на деньги сестры?» — спрашивает Michelle Sassy Mess.

«Эта женщина нажилась на том, что хранила молчание о торговле сестрой. Признала дом Бритни своим, использовала её деньги для оплаты авиабилетов и многого другого», — пишет JusticeForBritney.

«Джейми Линн — ужасный человек, который не заступился за свою сестру, когда та нуждалась в ней больше всего, и фактически пошел против желания Бритни и попытался заставить её замолчать, сказав: «Бритни не хочет, чтобы люди знали о её личных делах», когда Бритни на самом деле этого хотела», — считает MonaLisaney81.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд освободил Бритни Спирс из-под 13-летней опеки её собственного отца. После этого певица обвинила семью в том, что она способствовала опекунству ради выгоды.