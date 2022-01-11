Москва, 11 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Татуированная модель Полина Моругина может попасть под уголовную ответственность за публикацию фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В настоящее время столичная полиция начала проверку по данному факту.

Мвд.рф Полиция

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Как сообщили в судебном участке мирового судьи №210 по московскому району Филевский парк, в отношении Моругиной составлен протокол по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение».

Уточняется, что блогерше может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов, пишет ТАСС.

Известно, что фото было сделано в конце августа и размещено на странице девушки в Instagram. В отношении девушки может быть возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

В настоящее время страница девушки в Instagram недоступна, а аккаунты в соцсетях удалены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году блогер Руслан Бобиев (Руслани Муроджонзода) разместил в сети фотографию со своей подругой Анастасией Чистовой на фоне храма Василия Блаженного в центре столицы. На снимке пара имитировала интимную связь. Публикация вызвала широкий резонанс. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.