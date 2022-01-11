Джакарта, 11 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки зарегистрировали 802 случая заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом за последние три месяца, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 11 января в Индонезии выявлено 4 267 451 носитель коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 446 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4,1 млн человек.

За сутки от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 144 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии оценит деятельность паломников, отправляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры.