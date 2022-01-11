Нью-Дели, 11 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Успешные испытания улучшенной корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос» прошли в Индии. Об этом сообщает 11 января индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO).

One half 3544 БраМос

Ракета «Брамос» — совместная разработка России и Индии. Противокорабельный вариант этой ракеты запустили с эсминца «Вишакхапатнам» на западном побережье Индии.

«Ракета точно поразила заданную цель», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии советской ракеты П-800 «Оникс», её название — «Яхонт». Предприятие «Брамос» названо в честь индийской и российской рек Брахмапутра и Москва. Авиационную версию ракеты в Индии испытали в декабре 2021 года.

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