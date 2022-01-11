Москва, , 14:20 — REGNUM Предоставление субсидий на разработку и внедрение проектов по созданию привлекательной туристической среды в исторических городах регионов России, безусловно, является дополнительной мерой стимулирования внутреннего туризма в нашей стране, в совокупности с программой кэшбека, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Туристы LisaRedfern

«Для самих же исторических городов это станет существенной финансовой поддержкой из федерального бюджета. Также следует отметить важность того, что конкурсный отбор проектов будет осуществляется на федеральном уровне, а не на уровне регионов РФ.

Разработка проектов единого туристического пространства с различными естественными и искусственными аттракциями, создание условий для путешествий лиц с ограниченными возможностями будет способствовать не только развитию внутреннего туризма, но после открытия границ, и въездного туризма.

Также важным требованием времени является использование современной навигации в исторических городах при помощи мобильных тревел-приложений, QR-кодов, создание смотровых площадок с фотозонами, что предусмотрено требованиями к этим проектам в исторических городах.

Умелое стимулирование туристов к размещению своих фото с хэштегом города, например, в обмен на какой-то бонус или скидку во время тура, будет способствовать повышению узнаваемости исторических городов среди всех групп населения, но прежде всего молодежи, у которой сейчас совсем иные требования к туристическим поездкам, чем, скажем лет 10 назад.

Современный турист уже привык к тому, что интересный тур — это, прежде всего, визуально и эмоционально насыщенный тур, в течение которого есть возможность пользоваться устойчивым Wi-Fi в местах показа аттракций, стоянок туристических автобусов, гостиницах.

Без комплексного подхода в решении этой задачи вряд ли удастся обеспечить спрос со стороны современного очень требовательного туриста», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила государственной поддержки туризма в исторических городах России.

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