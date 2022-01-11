Тверь, 11 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Более 1,1, тыс. километров местных дорог планируют отремонтировать за пять лет на территории Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Также в порядок планируется привести 318 дворов общей площадью 458 тыс. кв. м. Программа дорожных работ в муниципальных образованиях Тверской области на 2022−2026 годы была рассмотрена 11 января на заседании облправительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Отметим, что Тверская область является единственным регионом Центрального федерального округа, где перечень объектов дорожного ремонта спланирован на пять лет вперед.

Пресс-служба правительства Тверской области Дорожные работы

«Переход с трехлетнего на пятилетний период позволяет синхронизировать горизонты планирования, дать сигнал бизнесу для развития проектов в наших муниципалитетах. В основе программы — подъезды к промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам. Особое внимание уделяем дорогам к учреждениям здравоохранения, образования, культуры. Программа строится на основе этих приоритетов и на основе предложений от жителей муниципальных образований Верхневолжья», — прокомментировал Игорь Руденя.

В ближайшие пять лет в регионе планируется привести в порядок свыше 1 тыс. объектов улично-дорожной сети, более 300 дворов. В самых крупных городах области, Твери и Ржеве, работы будут вестись в рамках закона о городах воинской славы. В областном центре в рамках национальномго проекта «Безопасные качественные дороги».

В перечень подлежащих ремонту, помимо социально значимых объектов, включены 27 дорог общей протяженностью более 164 км, ведущих к площадкам инвесторов — производствам компаний «Орион», ТК «Альфа», «Агропромкомплектация» и других, где создаются новые рабочие места для жителей Тверской области. На местных дорогах планируется установить более 300 светофоров и 400 искусственных неровностей, свыше 5 тыс. дорожных знаков, порядка 5,5 тыс. погонных метров барьерных ограждений и других объектов.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи перед региональным минтранспорта и территориальным дорожным фондом обеспечить контроль за ходом и сроками работ, оказывать поддержку муниципалитетам при реализации программ. Однако, отметил губернатор, ответственность за своевременную и качественную реализацию планов несут главы муниципалитетов. Конкурентные процедуры должны быть проведены до 30 марта, а работы на объектах завершены до 1 октября.

Игорь Руденя поручил включить в программу ремонта ряд дорог, ведущих к туристическим локациям — Оленьей ферме «Судимиръ», усадьбе Степановское-Волосово и другим. Он отметил важность обеспечения доступности объектов туристического притяжения для жителей и гостей региона уже в 2022 году. Также глава региона поручил проработать вопрос о привлечении максимального объема федеральных средств на ремонт сельских дорог Верхневолжья.

Отметим, что протяженность сети местных автомобильных дорог Тверской области составляет более 19 тыс. км. За прошедшие пять лет в регионе обеспечен ежегодный объем ремонта муниципальных дорог вырос более чем в три раза: если в 2017 году приведено в порядок 46 км трасс, то в 2021-м уже 150 км. Всего с 2016 по 2021 годы отремонтировано около 520 км местных дорог и более 260 тыс. квадратных метров дворовых территорий.