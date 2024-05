Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Джейми Линн Спирс, младшая сестра исполнительницы Бритни Спирс, даст интервью журналистам шоу Good Morning America («Доброе утро, Америка»). Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте программы 11 января.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

https://twitter.com/GMA/status/1480687061686497280

В интервью Спирс расскажет о своих мемуарах Things I Should Have Said («Вещи, которые я должна сказать»). Однако, затронет ли она в передаче тему опеки над сестрой, неизвестно.

Ранее Джейми Линн Спирс утверждала, что её родители запрещали ей общаться с собственной сестрой. Это произошло после того, как она отказалась сделать аборт в возрасте 16 лет.