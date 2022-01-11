Ульяновск, 11 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотрудницу одной из ферм подозревают в хищении 125 чугунных решёток. Об этом сообщает УМВД по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Тонны ржавого металла

Разбирательства начались после обращения в ведомство в Инзенском районе индивидуального предпринимателя, который сообщил о хищении с принадлежащей ему фермы 125 чугунных решёток для коровников.

В УМВД подозревают в совершении преступления сотрудницу фермы, которая знала, что один из коровников не функционирует.

«Подозреваемая заказала машину, погрузила похищенное и сдала в пункт приёма металла за 95 тыс. рублей», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту выясняются все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту кражи в магазине. Следствие считает, что преступник разобрал стену торговой точки, чтобы проникнуть внутрь.

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